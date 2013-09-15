15 сентября 2013, 13:31Происшествия
Заключенная повесилась в СИЗО на юго-востоке столицы
В следственном изоляторе №6 на Шоссейной улице в Печатниках повесилась 63-летняя заключенная. Следственно-оперативная группа не выявила следов насилия на теле погибшей.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как передает "Интерфакс", во время переклички женщина не отозвалась на свою фамилию, после чего дежурная смены вошла в камеру и обнаружила тело заключенной, висящее на простыне, закрепленной за спинку двухъярусной кровати.