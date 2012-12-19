Число заявок на регистрацию операций с недвижимостью выросло на 15%

19 декабря 2012, 18:47
Управление Росреестра по Москве приняло более 980 тысяч заявок на госрегистрацию операций с недвижимостью. Это на 15,3% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.
В течение года было зарегистрировано 746 тысяч прав, ограничений (обременений) прав и сделок, что также больше на 12% показателей 2011 года, передает РИА Новости.
В предыдущие годы рост количества зарегистрированных прав физлиц происходил в основном за счет реализации права на бесплатную приватизацию, в этом году определяющую роль сыграло развитие вторичного рынка жилья за счет использования ипотечных кредитов.
Так, было внесено около 28 тысяч записей об ипотеке жилых помещений, приобретенных с помощью кредитных средств. Это на 18% больше сравнению с 2011 годом.
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