Число заявок на регистрацию операций с недвижимостью выросло на 15%

Управление Росреестра по Москве приняло более 980 тысяч заявок на госрегистрацию операций с недвижимостью. Это на 15,3% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В течение года было зарегистрировано 746 тысяч прав, ограничений (обременений) прав и сделок, что также больше на 12% показателей 2011 года, передает РИА Новости.

В предыдущие годы рост количества зарегистрированных прав физлиц происходил в основном за счет реализации права на бесплатную приватизацию, в этом году определяющую роль сыграло развитие вторичного рынка жилья за счет использования ипотечных кредитов.

Так, было внесено около 28 тысяч записей об ипотеке жилых помещений, приобретенных с помощью кредитных средств. Это на 18% больше сравнению с 2011 годом.