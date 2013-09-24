Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 19:02

Роспотребнадзор хочет закрыть 2,4 тысячи сайтов за пропаганду суицида

Роспотребнадзор требует закрыть 2,4 тысячи интернет-сайтов, содержащих информацию о способах совершения самоубийства и призывы к совершению самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Всего за период с 1 ноября прошлого года по 23 сентября 2013 на горячую линию поступило 2551 обращение с пометкой "суицид". Чаще всего запрещенная информация оказывалась на сайтах "ВКонтакте", Mail.ru и LiveJournal, а также в поисковых системах Google, Yandex и видеохостинге Youtube.

Самым распространенным видом запрещенной информации являются перечисление различных способов суицида с подробным описанием самого процесса. В текстовом формате наиболее часто встречаются выдержки из книги "100 методов самоубийства" Майка Марсдена, а также тест "Способы самоубийства. Вдруг пригодится". В видео-формате – мультипликационный ролик "Экстрим в суициде".

