16 сентября 2013, 21:40Безопасность
Несколько магазинов в СВАО оштрафованы за антисанитарию
Роспотребнадзор оштрафовал три магазина на северо-востоке столицы, расположенные в жилом доме по адресу улица Снежная, дом 25 за антисанитарию. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве.
Кроме того, Роспотренадзор оштрафовал компанию, выполнявшую мероприятия по дератизации, то есть устранению грызунов, с нарушением требований.
На нарушение санитарных норм пожаловался житель дома 25. Он сообщил, что на улице Снежная появились крысы.
Роспотребнадзор также выдал предписания с требованием устранить нарушения и провести санитарно-профилактические мероприятия по дератизации.
