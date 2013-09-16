Несколько магазинов в СВАО оштрафованы за антисанитарию

Роспотребнадзор оштрафовал три магазина на северо-востоке столицы, расположенные в жилом доме по адресу улица Снежная, дом 25 за антисанитарию. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве.

Кроме того, Роспотренадзор оштрафовал компанию, выполнявшую мероприятия по дератизации, то есть устранению грызунов, с нарушением требований.

На нарушение санитарных норм пожаловался житель дома 25. Он сообщил, что на улице Снежная появились крысы.

Роспотребнадзор также выдал предписания с требованием устранить нарушения и провести санитарно-профилактические мероприятия по дератизации.