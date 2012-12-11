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Новости

11 декабря 2012, 17:38

Общество

За минувшую неделю заболеваемость гриппом выросла на 3,4%

Роспотребнадзор информирует, что в столице растет число заболевших гриппом и ОРВИ: 741 человек на 10 тысяч.

Взрослые москвичи болеют чаще всего – зарегистрирован 21 человек за последнюю неделю. Между тем, заболевание находится ниже расчетного эпидемического порога.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а идти в поликлинику – возможные осложнения могут привести к пневмонии и другим тяжелым болезням.

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Роспотребнадзор инфекция борьба с гриппом медицина
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