11 декабря 2012, 17:38Общество
За минувшую неделю заболеваемость гриппом выросла на 3,4%
Роспотребнадзор информирует, что в столице растет число заболевших гриппом и ОРВИ: 741 человек на 10 тысяч.
Взрослые москвичи болеют чаще всего – зарегистрирован 21 человек за последнюю неделю. Между тем, заболевание находится ниже расчетного эпидемического порога.
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а идти в поликлинику – возможные осложнения могут привести к пневмонии и другим тяжелым болезням.
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