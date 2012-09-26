РЖД возобновила продажи билетов на поезда отправлением с 28 октября

ОАО "РЖД" открывает продажу билетов на поезда дальнего следования отправлением с 28 октября. Это касается некоторых маршрутов, на движение которых не повлияет переход на зимнее время.

На поезда дальнего следования, которые отправляются в другие государства, в том числе, страны СНГ и Балтии, а также на внутрироссийские поезда, маршрут которых подлежит корректировке при принятии зимнего времени, билеты пока продаваться не будут.

Ранее планировалось, что продажи билетов будут открыты после того, как будет утвержден закон о зимнем времени.

ОАО "РЖД" продолжает вести корректировку графиков и расписания движения, сообщается на официальном сайте компании.

Напомним, что 20 сентября в Госдуму был внесен законопроект о переходе на зимнее время. Слушания по законопроекту пройдут в парламенте 27 сентября.

Вступление законопроекта в силу предусматривается с 28 октября, то есть с той даты, когда планируется перевод стрелок.