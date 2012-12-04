Снегопад не вызвал сбоев в работе Московской железной дороги

Поезда на Московской железной дороге ходят по расписанию, несмотря на снегопад. В период с 28 ноября по 3 декабря 2012 года было вывезено более 71 тысячи кубических метров снега, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

"На график движения поездов МЖД не повлиял минувший снегопад, который был признан синоптиками самым сильным за последние годы. Уборка снега на Московской железной дороге проходила в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Особенно напряженными для железнодорожников оказались 30 ноября и 1 декабря.

На очистку пути, стрелочных переводов, на работы по уборке снега на станциях были выведены бригады монтеров пути, общее число которых за четыре дня с 29 ноября по 2 декабря превысило 10 800 человек, добавили в компании.