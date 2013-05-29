"Спартак" оштрафовали на 800 тысяч рублей за поведение фанатов клуба

29 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По итогам заседания наибольший штраф за действия фанатов был наложен на московский "Спартак".

"Красно-белым" предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. 500 тысяч "Спартак" заплатит за расистские выкрики болельщиков в адрес темнокожего футболиста "Алании" Гура Дакосты, 200 тысяч - за бросание пиротехники на беговые дорожки и 100 тысяч - за скандирование фанатами нецензурных кричалок, сообщает пресс-служба РФС.

Новоиспеченный чемпион страны - московский ЦСКА - также получил штраф. "Красно-синие" заплатят 300 тысяч рублей. Наказан и московский "Локомотив", который заплатит за действия фанатов и нарушения регламента 140 тысяч рублей.

"Динамо" предстоит выплатить 200 тысяч рублей штрафа - за скандирование нецензурных выражений болельщиками и за использование фанатами петард.