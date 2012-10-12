Защита Pussy Riot обжалует приговор в Страсбурге

Осужденная условно и освобожденная из-под стражи участница панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич заявила, что адвокаты уже уведомили Европейский суд по правам человека о намерении обжаловать вступивший в законную силу приговор.

"Мы уже подали заявки, будем требовать оправдательного приговора", - сказала Самуцевич в эфире "Эха Москвы".

Сейчас приоритетом является освобождение Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, сообщила она.

Самуцевич также сказала, что в пятницу передала продукты для двух других участниц акции в Храме Христа Спасителя - Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной.

Напомним, в среду, 10 октября, Мосгорсуд удовлетворил кассационную жалобу одной из участниц панк-группы Pussy Riot - Екатерины Самуцевич - и изменил наказание на условное после чего она была освобождена из-под стражи. Остальным участницам панк-группы суд не изменил наказание.

Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды. Каждая из них приговорена к двум годам заключения в колонии общего режима.