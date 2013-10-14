Более 99% домов и соцобъектов в Подмосковье подключены к теплу

Более 99% жилого фонда и социальных объектов Московской области подключены к теплу. Об этом сообщил заместитель председателя подмосковного правительства Дмитрий Пестов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение начать отопительный сезон раньше. По словам Пестова, в Подмосковье есть и проблемные районы, в которые тепло до сих пор не поступило.

"В результате неправильных действий руководства управляющей компании, тепло до сих пор не пришло в Рошаль. Сейчас в круглосуточном режиме ведутся работы по ремонту тепловырабатывающего оборудования котельной: ремонт котлов, замена сетевых насосов, коллекторов. Уже завтра там будет дано отопление", - сказал Пестов.

Напомним, что в столице отопительный сезон стартовал 23 сентября. Тепло пришло почти в 30 тысяч московских домов. Это 87,5% всего жилищного фонда города.