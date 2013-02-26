Из-за репетиций парада Победы до 29 марта изменятся маршруты автобусов

Движение автобусов изменится в связи с репетицией парада Победы

С 26 февраля по 29 марта в дни проведения репетиций парада Победы будут меняться маршруты автобусов номер 64 и номер 132. При следовании от Стадиона "Лужники" автобусы будут объезжать улицу Еланского, Плющиху и проезд Девичьего Поля по Большой Пироговской улице.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, репетиции будут проходить с 26 по 28 февраля, а также 1, с 4 по 7, с 11 по 15, с 18 по 22 и с 25 по 29 марта. Ограничения будут вводить с 7.15 и до окончания мероприятий.

В связи с этим не будут обслуживаться остановки "ДК "Каучук" и "Проезд Девичьего Поля".