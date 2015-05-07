Аэропорты не будут принимать самолеты из-за репетиции парада Победы

Во время репетиции парада аэропорты не будут принимать самолеты

В четверг, 7 мая, столичные аэропорты с 10.30 до 11.20 не будут принимать и отправлять самолеты в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы, передает телеканал "Москва 24".

В это время разрешат только транзитный перелет самолетов на высоте от 9 до 11 тысяч метров, сообщили в Росавиации.

В авиационной части парада примут участие больше сотни самолетов и вертолетов. Все они прибывают с разных аэродромов и пролетать им придется по пути гражданской авиации.

Авиакомпании заранее предупредили об изменениях в работе аэропорта. Ограничат полеты для гражданской авиации и 9 мая.