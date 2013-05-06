Прямая трансляция Парада Победы

Читатель M24.ru Владислав спрашивает в какое время пройдет эфир с трансляцией Парада Победы 9 мая.

"В каком месте и когда Вы порекомендуете с внуком посмотреть парад военной техники. Подскажите время показа этой информации в эфире", - пишет читатель M24.ru.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Владислав!

Увидеть прямую трансляцию Парада Победы Вы сможете 9 мая в 10.00 на телеканале "Москва 24".

Посмотреть как идет военная техника вы сможете в следующих местах Москвы: Ходынское поле (начало хода техники), Проектируемый проезд, Ленинградский проспект, 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Манежная площадь, Васильевский спуск.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.