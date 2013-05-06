06 мая 2013, 14:53События
Прямая трансляция Парада Победы
Читатель M24.ru Владислав спрашивает в какое время пройдет эфир с трансляцией Парада Победы 9 мая.
"В каком месте и когда Вы порекомендуете с внуком посмотреть парад военной техники. Подскажите время показа этой информации в эфире", - пишет читатель M24.ru.
Ответ Сетевого издания М24.ru
Добрый день, Владислав!
Увидеть прямую трансляцию Парада Победы Вы сможете 9 мая в 10.00 на телеканале "Москва 24".
Посмотреть как идет военная техника вы сможете в следующих местах Москвы: Ходынское поле (начало хода техники), Проектируемый проезд, Ленинградский проспект, 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Манежная площадь, Васильевский спуск.
