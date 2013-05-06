Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 14:53

События

Прямая трансляция Парада Победы

Читатель M24.ru Владислав спрашивает в какое время пройдет эфир с трансляцией Парада Победы 9 мая.

"В каком месте и когда Вы порекомендуете с внуком посмотреть парад военной техники. Подскажите время показа этой информации в эфире", - пишет читатель M24.ru.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Владислав!

Увидеть прямую трансляцию Парада Победы Вы сможете 9 мая в 10.00 на телеканале "Москва 24".

Посмотреть как идет военная техника вы сможете в следующих местах Москвы: Ходынское поле (начало хода техники), Проектируемый проезд, Ленинградский проспект, 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Манежная площадь, Васильевский спуск.

Сюжет: М24.ru отвечает на вопросы читателей
