При землетрясении в Мьянме погибли 13 человек

Небольшое государство в Юго-Восточной Азии Мьянму с утра в воскресенье сотрясли несколько землетрясений. По последним данным, погибли 13 человек, еще 40 получили ранения.

Первый толчок произошел в 07:42 по местному времени, его магнитуда составила 6,8. Эпицентр землетрясения находился в 56 километрах от города Шуэбо. Позже в том же районе было зафиксировано еще два удара стихии. Магнитуда этих толчков составила 5,0.

Землетрясения почувствовали даже в столице Мьянмы Нейпьидо, которая находится в 365 километрах от эпицентра. В здании парламента страны разбились оконные стекла. По некоторым данным, отголоски землетрясений дошли до Таиланда.

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