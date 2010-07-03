Мослекторий расскажет, как распознать ложь во время общения

5 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Обмани, но не меня".
Жесты, позы, мимолетные проявления эмоций – именно эти невербальные сигналы дают нам возможность отличить правду от лжи. Человек может ловко обманывать вслух, но его тело всегда будет говорить правду. Какова формула определения лжи? Есть ли приемы для распознания обмана? Как развить у себя навыки отслеживания истинных эмоций собеседника и научиться улавливать малейшие изменения в поведении человека? Обо всем этом расскажет эксперт-профайлер, специалист в области прогнозирования поведения и детекции лжи Анна Кулик.
Смотрите лекцию 5 августа в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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