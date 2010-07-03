Мослекторий расскажет о результатах генетической революции

Фото из личного архива Артема Елмуратова

26 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме "Генетическая революция".

Впервые полное прочтение генома человека состоялось в 2003 году. Это событие стало одним из важнейших открытий в истории человечества. Что же такое геном и какова его структура? Какую информацию несут в себе и передают из поколения в поколение молекулы ДНК? Что такое "наследственность" и "наследственные болезни"? Каким образом тесты ДНК помогают снизить вероятность развития некоторых заболеваний? Можно ли с помощью генетических тестов узнать всю правду о своем происхождении и найти родственников? На эти и другие вопросы ответит сооснователь медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов.

Смотрите лекцию 26 августа в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.