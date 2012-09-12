За день в Москве и Подмосковье задержаны около 400 мигрантов

Сотрудники миграционной службы в ходе плановых рейдов за один день задержали в Москве и Подмосковье около 400 нелегальных мигрантов.

В Московской области за незаконное нахождение в России были задержаны 306 человек, им было выписано 128 штрафов, 32 человека будут выдворены за пределы РФ, а в отношении 34 возбуждены уголовных дела.

Как сообщает РИА Новости, в результате проверки на Рязанском проспекте были задержаны 30 дворников, еще 39 нелегальных мигрантов работали на реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД. В отношении двух из них были возбуждены уголовные дела за подделку и сбыт документов.

Кроме того, 22 человека без необходимых документов были задержаны на юге и северо-западе Москвы.