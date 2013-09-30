Обнаруженное в Москве-реке масляное пятно оказалось радужной пленкой

В Москве-реке около подмосковного Красногорска наблюдается радужная пленка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Павшинская пойма у Волоколамского причала произошел разлив масла с рабочей площадки местной стройки.

"По уточненным данным разлив масла не происходил. На поверхности воды образовалась радужная пленка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Очистка воды будет производиться с помощью скиммеров. Для предотвращения распространения загрязнения были выставлены боновые заграждения.

Всего на устранение разлива направлено 8 единиц техники и 15 человек.