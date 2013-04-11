11 апреля 2013, 18:52Город
Теплоходы Москва-Химки начнут курсировать в мае текущего года
Регулярный речной маршрут свяжет Москву и Химки в мае этого года. Теплоходы будут курсировать между Северным речным вокзалом и Химками.
"Планируется запустить маршрут от Северного речного вокзала в парк "Северное Тушино" и Химки в мае", - заявила РИА Новости пресс-секретарь Столичной судоходной компании Юлия Ефремова.
Перевозки будут регулярными.
Ефремова добавила, что навигация на Москве-реке откроется 19 апреля. Сезон начнут 10 прогулочных теплоходов, которые будут курсировать по центру города с интервалом в 25 минут.
В мае количество теплоходов возрастет в два раза, кроме того, начнут курсировать банкетные суда компании.
Теплоходы от Северного речного вокзала в зоны отдыха "Бухта радости" и "Хвойный бор" начнут ходить в конце апреля.