Теплоходы Москва-Химки начнут курсировать в мае текущего года

Регулярный речной маршрут свяжет Москву и Химки в мае этого года. Теплоходы будут курсировать между Северным речным вокзалом и Химками.

"Планируется запустить маршрут от Северного речного вокзала в парк "Северное Тушино" и Химки в мае", - заявила РИА Новости пресс-секретарь Столичной судоходной компании Юлия Ефремова.

Перевозки будут регулярными.

Ефремова добавила, что навигация на Москве-реке откроется 19 апреля. Сезон начнут 10 прогулочных теплоходов, которые будут курсировать по центру города с интервалом в 25 минут.

В мае количество теплоходов возрастет в два раза, кроме того, начнут курсировать банкетные суда компании.

Теплоходы от Северного речного вокзала в зоны отдыха "Бухта радости" и "Хвойный бор" начнут ходить в конце апреля.