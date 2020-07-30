Москва онлайн: кто станет чемпионом Москвы по самокатному спорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

1 августа, в день рождения ВДНХ, на площади Промышленности пройдет чемпионат Москвы по самокатному виду спорта. Спортсмены будут бороться за звание сильнейшего в дисциплине "биг-эйр". Они будут прыгать с большого трамплина и выполнять в полете различные трюки. Москва онлайн в прямом эфире покажет финальные состязания.

Смотрите трансляцию 1 августа в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.