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Общество

29 ноября, 20:20

Шоу Татьяны Навки на открытии ГУМ-катка. Прямой эфир

Москва онлайн культура общество

Фигуристка Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади показывает фрагмент шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Ледовая площадка в самом сердце города открыла 14-й сезон. Москвичи и гости столицы могут встретить на катке Новый год и Рождество, отпраздновать Татьянин день и День влюбленных, поучаствовать в различных конкурсах и розыгрышах призов. Оформление посвящено детской программе "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет.

В этом году для посетителей катка закуплены новые коньки – белые фигурные и черные хоккейные. Открыты дополнительные кассы и обновлены раздевалки. Часы работы – ежедневно с 10:00 до 23:30. ГУМ-каток будет открыт для посещения до 1 марта.

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