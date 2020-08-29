Финал танкового биатлона проходит в Алабине. Прямой эфир

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В рамках форума "Армия-2020" на полигоне в Алабине проходит танковый биатлон "Индивидуальная гонка".

Форум "Армия-2020" – крупнейшая выставка вооружения и военной техники. Демонстрация армейской техники проходит ежегодно. Это уже шестой по счету форум. На нем представлены самые последние разработки военно-промышленного комплекса – свыше 28 тысяч образцов.

На выставке можно увидеть зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет "Дрок" на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386, боевую машину пехоты (БМП) "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал".

Гостей ждет масштабная воздушная программа, в которой примут участие "Стрижи" и "Русские витязи".