Москва онлайн: как кинотеатры работают во время пандемии коронавируса

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1 августа столичные кинотеатры примут первых посетителей, однако в залах будут действовать некоторые ограничения. Съемочная группа Москвы онлайн пообщается с киноманами и представителями сети кинотеатров КАРО.
В ходе трансляции вы узнаете:
- как кинотеатры пережили самоизоляцию;
- какие новые правила посещения вводятся на время пандемии коронавируса;
- как изменился репертуар;
- покажут ли зрителям фильмы, которые должны были выйти в прокат весной и в начале лета;
- изменятся ли цены на билеты;
- не хватало ли зрителям походов в кинотеатр и что они смотрели дома.
Смотрите трансляцию 1 августа июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание