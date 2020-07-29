Москва онлайн: как кинотеатры работают во время пандемии коронавируса

Фото: depositphotos/Syda_Productions

1 августа столичные кинотеатры примут первых посетителей, однако в залах будут действовать некоторые ограничения. Съемочная группа Москвы онлайн пообщается с киноманами и представителями сети кинотеатров КАРО.

В ходе трансляции вы узнаете:



как кинотеатры пережили самоизоляцию;

какие новые правила посещения вводятся на время пандемии коронавируса;

как изменился репертуар;

покажут ли зрителям фильмы, которые должны были выйти в прокат весной и в начале лета;

изменятся ли цены на билеты;

не хватало ли зрителям походов в кинотеатр и что они смотрели дома.

Смотрите трансляцию 1 августа июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание