Москва онлайн: тактильная тропа и другие новшества "Аптекарского огорода"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тактильный сад открылся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут погулять босиком, послушать звуки природы в акустической зоне и потрогать душистые растения. Тропа выложена из природных материалов – песка, камней, шишек и древесной коры.
30 июня экскурсию по "Аптекарскому огороду" специально для Москвы онлайн проведет директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. Он не только покажет зрителям тактильный сад, но еще и расскажет:
- какие ограничения и правила действуют в "Аптекарском огороде";
- какие растения цветут в июле;
- по какому принципу высаживаются и выращиваются растения в саду;
- какие растения самые неприхотливые и какие легче всего сажать, а за какими нужен особенный уход;
- ждут ли изменения "Аптекарский огород" в этом году.
Смотрите трансляцию 30 июня в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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