Москва онлайн: тактильная тропа и другие новшества "Аптекарского огорода"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тактильный сад открылся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут погулять босиком, послушать звуки природы в акустической зоне и потрогать душистые растения. Тропа выложена из природных материалов – песка, камней, шишек и древесной коры.

30 июня экскурсию по "Аптекарскому огороду" специально для Москвы онлайн проведет директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. Он не только покажет зрителям тактильный сад, но еще и расскажет:

какие ограничения и правила действуют в "Аптекарском огороде";

какие растения цветут в июле;

по какому принципу высаживаются и выращиваются растения в саду;

какие растения самые неприхотливые и какие легче всего сажать, а за какими нужен особенный уход;

ждут ли изменения "Аптекарский огород" в этом году.