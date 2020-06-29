Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:30

Москва онлайн: тактильная тропа и другие новшества "Аптекарского огорода"

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тактильный сад открылся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут погулять босиком, послушать звуки природы в акустической зоне и потрогать душистые растения. Тропа выложена из природных материалов – песка, камней, шишек и древесной коры.

30 июня экскурсию по "Аптекарскому огороду" специально для Москвы онлайн проведет директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. Он не только покажет зрителям тактильный сад, но еще и расскажет:

  • какие ограничения и правила действуют в "Аптекарском огороде";
  • какие растения цветут в июле;
  • по какому принципу высаживаются и выращиваются растения в саду;
  • какие растения самые неприхотливые и какие легче всего сажать, а за какими нужен особенный уход;
  • ждут ли изменения "Аптекарский огород" в этом году.

Смотрите трансляцию 30 июня в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать