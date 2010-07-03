Москва онлайн: экскурсия на завод по переработке пластика из электроники

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29 ноября съемочная группа Москвы онлайн покажет экскурсию на завод по переработке смешанных корпусных пластиков и производству высококачественной пластиковой гранулы.

Мы выбрасываем не только банки из-под сметаны и бутылки из-под молока, но еще и отслужившую свой срок бытовую технику и гаджеты. Куда деваются корпуса ноутбуков и стиральных машин, клавиатуры и планшеты? Вот об этом-то мы и узнаем в ходе экскурсии.

На переработку завод принимает смешанные пластики из отходов электронного электрического оборудования. Пластик подвергается механической обработке, сортировке, очистке и другим необходимым процедурам. На заводе удается переработать в высококачественное вторичное сырье до 90% от поступающих вторичных пластиков.

Смотрите трансляцию экскурсии 29 ноября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.