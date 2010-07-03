Москва онлайн: первый фестиваль уличных культур в метро

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29 октября на станции метро "Деловой центр" впервые пройдет молодежный фестиваль уличных культур "Метро Индастриалс". На платформе, которая не используется для пассажиров, появятся спортивные снаряды, клетка для смешанных единоборств, скалодром, зоны футбольного фристайла и панна. Сильнейшие атлеты страны будут соревноваться в скалолазании, велофристайле и других видах спорта.

Вас ждут прямая трансляция экскурсии по фестивальной площадке и финал соревнований по футбольному фристайлу. Смотрите 29 октября в 23:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.