Москва онлайн: открытие парка развлечений "Остров мечты" для посетителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 февраля состоится долгожданное открытие парка развлечений "Остров мечты" для посетителей. Съемочная группа Москвы онлайн не останется в стороне от знаменательного события и в прямом эфире проведет экскурсию по "Острову".

Такой тематический парк в России построен впервые. Он занимает площадь 100 гектаров и состоит из трех частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка. Размеры острова настолько велики, что на его месте могли бы разместиться 140 футбольных полей.

Гостей будут ждать девять разных увлекательных зон с аттракционами, а крытый городской променад представит миниатюры мировых достопримечательностей, 17 кинозалов, концертный зал на 3 500 мест и многочисленные магазины, кафе и рестораны. Ландшафтный парк площадью 44 гектара обустроен спортивными и семейными зонами отдыха.

Смотрите трансляцию 29 февраля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.