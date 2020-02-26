Москва онлайн: куда сдавать картон, металл и батарейки

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4 марта Москва онлайн проведет экскурсию по еще одному столичному экоцентру. Экоцентр принимает макулатуру (гофрированный картон, бумажные упаковки), пластик (тары от пульверизаторов, канистры от бытовой химии, косметики), фасовочные пакеты и пленку, стекло, текстиль, метал и батарейки.

Волонтеры расскажут корреспонденту Москвы онлайн, какой маркировки отходы они принимают и в каком виде, а также поведают о том, куда собранный мусор отправится после сортировки.

Смотрите трансляцию 4 марта в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.