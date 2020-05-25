Москва онлайн: готовим салат-ролл и сибаса с томатами

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Борьба с коронавирусом продолжается: кафе и рестораны по-прежнему закрыты, домашняя еда поднадоела, домохозяйки бороздят просторы интернета в поисках интересных рецептов. 26 мая шеф-повар Владимир Чистяков научит зрителей Москвы онлайн готовить сибаса с жареными томатами и кускусом, а еще салат-ролл из армянского лаваша.

Для приготовления салата-ролла вам понадобятся:



армянский лаваш;

сливочный крем;

томаты;

мята;

кинза;

базилик;

сливочное масло.

филе сибаса;

кускус;

оливковое масло;

томаты;

перец;

лук;

чеснок.