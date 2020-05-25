Москва онлайн: готовим салат-ролл и сибаса с томатами

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Борьба с коронавирусом продолжается: кафе и рестораны по-прежнему закрыты, домашняя еда поднадоела, домохозяйки бороздят просторы интернета в поисках интересных рецептов. 26 мая шеф-повар Владимир Чистяков научит зрителей Москвы онлайн готовить сибаса с жареными томатами и кускусом, а еще салат-ролл из армянского лаваша.
Для приготовления салата-ролла вам понадобятся:
- армянский лаваш;
- сливочный крем;
- томаты;
- мята;
- кинза;
- базилик;
- сливочное масло.
Для приготовления сибаса потребуются:
- филе сибаса;
- кускус;
- оливковое масло;
- томаты;
- перец;
- лук;
- чеснок.
Смотрите трансляцию 26 мая в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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