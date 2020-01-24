Москва онлайн: экскурсия по выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 января в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство". В экспозиции будет представлено более 180 произведений испанского художника: живопись, рисунки, акварели и гравюры.

Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала – Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских коллекций.

На выставке будут представлены произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х годов и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.

Кураторы выставки проведут экскурсию специально для Москвы онлайн. Смотрите трансляцию 28 января в 10:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.