Москва онлайн: Алена Долецкая расскажет, нужно ли "быть в потоке"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

25 октября в Новой Третьяковке состоится 75-я встреча CreativeMornings Moscow. Она пройдет в формате public talk. Гостем станет Алена Долецкая, кандидат филологических наук, редактор, журналист. Она сотрудничала с ведущими радиостанциями и изданиями. С 2018 года Долецкая является креативным консультантом Третьяковской галереи и основателем собственного креативного агентства.

Участники встречи узнают, что для журналиста значит "быть в потоке". Всегда ли это нужно? Можно ли иногда плыть против течения? Важно ли научиться говорить "нет"?

Смотрите трансляцию 25 октября в 9:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.