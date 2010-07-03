Москва онлайн покажет джазовое выступление Чайны Мозес на Skolkovo Jazz Science

Фото: ТАСС/Chris Emil JanÃŸen

24 августа на территории инновационного центра "Сколково" пройдет ежегодный музыкальный фестиваль с научной программой Skolkovo Jazz Science.

В рамках программы состоится выступление Чайны Мозес, дочери знаменитой джазовой певицы Ди Ди Бриджуотер и Гилберта Мозеса. Чайна родилась в Лос-Анджелесе, позднее переехала в Париж. Там в 16 лет она выпустила свой первый сингл Time. Первые альбомы прославили девушку на всю Францию как соул- и поп-певицу. В 2009 вышел в свет диск This One’s For Dinah (Blue Note France), посвященный Дайян Вашингтон. Следующий альбом Crazy Blues вошел в рейтинг "100 лучших альбомов 2013 года" по версии британского Times. Чайна Мозес много гастролирует по всему миру. Перед гостями фестиваля Skolkovo Jazz Science Чайна исполнит свои лучшие и любимые произведения.

Смотрите трансляцию 24 августа в 19:20 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.