Москва онлайн покажет мотопарад в честь закрытия летнего сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

21 сентября в столице пройдет Осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона. Многотысячная колонна байкеров проедет от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно. На проспекте гостей фестиваля будет ждать грандиозное шоу с концертом и показательными выступлениями спортсменов.

Смотрите трансляцию с мотофестиваля 21 сентября в 11:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.