Москва онлайн пообщается с первыми обладателями iPhone 11

20 сентября начнутся продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Практически сразу после презентации новых телефонов в Рунете появились десятки предложений "занять место в очереди" за желанной покупкой. За свою услугу "продавцы мест" просили от 10 тысяч до полумиллиона рублей. Наша съемочная группа посетит флагманский магазин iPhone, пообщается с людьми из очереди и узнает, кто же взял трофей первым и за сколько.
Смотрите 20 сентября в 7:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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