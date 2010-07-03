Москва онлайн пообщается с первыми обладателями iPhone 11

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 сентября начнутся продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Практически сразу после презентации новых телефонов в Рунете появились десятки предложений "занять место в очереди" за желанной покупкой. За свою услугу "продавцы мест" просили от 10 тысяч до полумиллиона рублей. Наша съемочная группа посетит флагманский магазин iPhone, пообщается с людьми из очереди и узнает, кто же взял трофей первым и за сколько.

Смотрите 20 сентября в 7:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.