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17:40

Москва онлайн покажет битву тортами в Парке Горького (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Москва онлайн общество

17:40

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Фото: nk.kravchenko.gmail.com/depositphotos

20 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького пройдет самое сладкое, калорийное и вкусное мероприятие этого лета – битва тортов. Нет, на этот раз участники не будут печь, они будут по-настоящему сражаться. Всем гостям выдадут специальные защитные комбинезоны и оружие – кондитерские изделия. Победителями станут самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества сладких снарядов. Музыкальным сопровождением праздника станут зажигательные диджей-сеты Александра Нуждина. Призеры получат памятные подарки от парка. А наблюдать из укрытия вам поможет Москва онлайн. Следите за нашей трансляцией.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ПРИЧИНАМ.

Москва онлайн общество

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