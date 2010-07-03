Москва онлайн покажет битву тортами в Парке Горького (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

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20 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького пройдет самое сладкое, калорийное и вкусное мероприятие этого лета – битва тортов. Нет, на этот раз участники не будут печь, они будут по-настоящему сражаться. Всем гостям выдадут специальные защитные комбинезоны и оружие – кондитерские изделия. Победителями станут самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества сладких снарядов. Музыкальным сопровождением праздника станут зажигательные диджей-сеты Александра Нуждина. Призеры получат памятные подарки от парка. А наблюдать из укрытия вам поможет Москва онлайн. Следите за нашей трансляцией.

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