Москва онлайн: каких специалистов не заменит искусственный интеллект

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22 октября в МИА "Россия сегодня" в рамках городского проекта "Дни московской конкуренции" пройдет обсуждение темы "Конкуренция или кооперация? Что выберут наши дети".
Оксана Селендеева, основатель международной детской школы программирования Coddy, выпускница Королевского института маркетинга, расскажет:
- Как меняется рынок труда и что ждет сегодняшних школьников в будущем;
- Какие профессии начнут вымирать уже через три года;
- Какова конкурентоспособность разных стран: куда движется Россия;
- Чему следует научиться сегодня, чтобы не проиграть в битве с искусственным интеллектом завтра.
Смотрите трансляцию 22 октября в 16:45 на этой странице или портале Москва онлайн
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