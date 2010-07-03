Москва онлайн: каких специалистов не заменит искусственный интеллект

Фото: depositphotos/sgorin

22 октября в МИА "Россия сегодня" в рамках городского проекта "Дни московской конкуренции" пройдет обсуждение темы "Конкуренция или кооперация? Что выберут наши дети".

Оксана Селендеева, основатель международной детской школы программирования Coddy, выпускница Королевского института маркетинга, расскажет:



Как меняется рынок труда и что ждет сегодняшних школьников в будущем;

Какие профессии начнут вымирать уже через три года;

Какова конкурентоспособность разных стран: куда движется Россия;

Чему следует научиться сегодня, чтобы не проиграть в битве с искусственным интеллектом завтра.