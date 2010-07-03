Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как создаются городские медиа

22 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит Игорь Шулинский, издатель "Москвич mag". Тема встречи – "Как создать городские медиа и не стухнуть".

На мастер-классе Игорь расскажет:



почему городские медиа необходимы сегодня и будут необходимы всегда;

почему профессиональная журналистика необходима даже в век блогеров;

чем электронные медиа отличаются от печатных: преимущества и минусы;

как зарабатывать, не теряя в качестве и "не убивая" доверие читателей;

как за полгода достигнуть миллионной посещаемости, не тратя бюджет на покупку "мертвых душ";

как получать удовольствие от того, что ты делаешь.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 22 июня в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.