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Москва 24

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Общество

16:51

Москва онлайн: какие льготы на транспорт появятся у студентов

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

19 марта в пресс-центре "Парламентской газеты" пройдет круглый стол на тему "Какие льготы на проезд в общественном транспорте появятся для студентов и учащихся?"

В адрес депутата Госдумы Натальи Кувшиновой студенческое сообщество обратилось с предложением продлить льготу на проезд в электричках до 30 июня. Сейчас действие льготного проездного заканчивается раньше, чем само обучение. Также студенты выдвинули и другие предложения, которые должны сделать общественный транспорт доступнее для молодежи.

Участники дискуссии обсудят все предложения, а также ответят на вопросы:

  • что сделать для повышения мобильности молодежи и роста туристического потока в регионы страны;
  • как обеспечить справедливые цены на транспорт для участников федеральных молодежных форумов.

К участию приглашены:
  • член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова;
  • заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский;
  • член комитета Госдумы по обороне Роман Романенко;
  • начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексей Белянкин.

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