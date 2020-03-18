Москва онлайн: какие льготы на транспорт появятся у студентов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

19 марта в пресс-центре "Парламентской газеты" пройдет круглый стол на тему "Какие льготы на проезд в общественном транспорте появятся для студентов и учащихся?"

В адрес депутата Госдумы Натальи Кувшиновой студенческое сообщество обратилось с предложением продлить льготу на проезд в электричках до 30 июня. Сейчас действие льготного проездного заканчивается раньше, чем само обучение. Также студенты выдвинули и другие предложения, которые должны сделать общественный транспорт доступнее для молодежи.

Участники дискуссии обсудят все предложения, а также ответят на вопросы:



что сделать для повышения мобильности молодежи и роста туристического потока в регионы страны;

как обеспечить справедливые цены на транспорт для участников федеральных молодежных форумов.

член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова;

заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский;

член комитета Госдумы по обороне Роман Романенко;

начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексей Белянкин.

К участию приглашены:ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ПРИЧИНАМ,