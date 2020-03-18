Москва онлайн: какие льготы на транспорт появятся у студентов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
19 марта в пресс-центре "Парламентской газеты" пройдет круглый стол на тему "Какие льготы на проезд в общественном транспорте появятся для студентов и учащихся?"
В адрес депутата Госдумы Натальи Кувшиновой студенческое сообщество обратилось с предложением продлить льготу на проезд в электричках до 30 июня. Сейчас действие льготного проездного заканчивается раньше, чем само обучение. Также студенты выдвинули и другие предложения, которые должны сделать общественный транспорт доступнее для молодежи.
Участники дискуссии обсудят все предложения, а также ответят на вопросы:
- что сделать для повышения мобильности молодежи и роста туристического потока в регионы страны;
- как обеспечить справедливые цены на транспорт для участников федеральных молодежных форумов.
К участию приглашены:
- член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова;
- заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский;
- член комитета Госдумы по обороне Роман Романенко;
- начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексей Белянкин.
ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ПРИЧИНАМ,