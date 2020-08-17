Москва онлайн: экскурсия по дому путешественника Федора Конюхова

Фото: facebook.com/Маргарита Липова

19 августа не пропустите трансляцию экскурсии по музею Федора Конюхова, одного из самых известных экстремальных путешественников мира.

В списке его достижений – покорение самых высоких горных вершин семи континентов, пять кругосветных плаваний, пересечение Атлантического и Тихого океанов на весельной лодке, одиночное путешествие на Южный и Северный полюса и многое другое.

Мини-усадьба привлекает внимание прохожих своим причудливым видом. На ее территории располагается часовня покровителя путешественников Святителя Николая Чудотворца, возведенная в память о погибших моряках. Стены дома увешаны мемориальными досками с описаниями достижений российских путешественников.

Во дворе собрана большая экспозиция корабельных якорей, якорных цепей, штурвалов, альпинистских штурвалов. Внутри здания находится творческая мастерская Конюхова, галерея его художественных работ и коллекции артефактов, собранных в походах.

Смотрите трансляцию 19 августа в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.