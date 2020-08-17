Москва онлайн: судебное заседание по делу Михаила Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова состоится 18 августа.

ДТП произошло в июне. Актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетелей допросили 7 августа. Они подтвердили, что в авто Ефремов был один. Он оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Согласно протоколу, на допросе актер признал вину и раскаялся в содеянном. От подтверждения своей вины он отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. В суде Ефремов заявил, что ничего не помнит.

12 августа должно было состояться очередное заседание. На него явились все участники процесса, за исключением самого Ефремова. Его доставили в больницу 11 августа.

Смотрите трансляцию 18 августа в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.