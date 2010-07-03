Москва онлайн покажет финал конкурса "Танковый биатлон – 2019"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

17 августа мы покажем вам прямую трансляцию итоговых состязаний танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон – 2019". Конкурсные выступления проходят с 3 августа на подмосковном военном полигоне "Алабино". В них участвуют команды из 25 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Команды стран-участниц соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем.

Смотрите трансляцию 17 августа в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.