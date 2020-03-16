Москва онлайн: закрытие Некрасовской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 марта состоится пресс-подход, посвященный временному закрытию Некрасовской линии Московского метрополитена.

О проведении работ и о том, как в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка изменится схема движения на время закрытия линии, расскажет

первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Смотрите трансляцию 17 марта в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.