Москва онлайн: дефиле косплееров на фестивале "Игрокон"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В эти выходные в парке "Сокольники" пройдет крупнейший в России фестиваль настольных игр "Игрокон". За игровыми столами соберутся люди разных возрастов, чтобы продемонстрировать свои стратегические и творческие способности. Гостей ждут веселая атмосфера и насыщенная программа с мастер-классами и конкурсами.

Специально для наших зрителей мы проведем онлайн-трансляцию самой красивой части программы – дефиле косплееров. Вы увидите, как по подиуму пройдут юноши и девушки в мастерски сделанных костюмах любимых персонажей популярных игр и фильмов.

Смотрите трансляцию 16 ноября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.