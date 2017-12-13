Москва онлайн покажет музыкальное путешествие в Рождество с Бахом и Моцартом

14 декабря в Музее парка Горького состоится душевный и уютный концерт "Музыка Рождества" от коллектива "Арт-коллаж".

Гостей ждет полуторачасовое путешествие по зимнему празднику в разные уголки мира, произведения Баха, Моцарта, Генделя, Чайковского и Прокофьева. Также со сцены прозвучат стихотворения великих поэтов, которые будут исполнены между музыкальными номерами.

Прямую трансляцию смотрите 14 декабря в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.