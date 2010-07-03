Москва онлайн покажет встречу мощей Петра и Февронии и молебен патриарха Кирилла

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

14 июля в храм Христа Спасителя из Мурома будут привезены мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. Встречу мощей и праздничный молебен возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мощи святых будут находиться в храме до 21 июля, поклониться им смогут все желающие.

Смотрите трансляцию встречи мощей и молебна 14 июля в 14:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.