Москва онлайн и TVоя Москва расскажут о гастрономической критике в соцсетях

15 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит Игорь Кун, блогер, гид по ресторанам, городам и событиям. Тема встречи – "Гастрономическая критика в соцсетях".

Во время мастер-класса Игорь расскажет:



с чего начать свой блог;

как сделать посты интересными;

нишевый блог – узкая тема лучше, чем все обо всем.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 15 июня в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.