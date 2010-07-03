Молодые поэты и музыканты на фестивале "Sолома". Прямой эфир

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Сегодня в саду "Эрмитаж" проходит пятый литературно-музыкальный фестиваль "Sолома". В самом плодородном месяце года участники фестиваля и зрители по традиции пожинают плоды творчества музыкантов, поэтов и литераторов.

Программа фестиваля началась с "Открытого микрофона", на котором молодые поэты и писатели читают свои произведения. На акустической сцене сегодня выступят самые талантливые начинающие музыканты.