Москва онлайн покажет салют в честь Дня России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В День России на Красной площади прогремит грандиозный салют. Всего будет запущено 500 залпов. Пять десятков пиротехнических пушек установят у Большого Москворецкого моста. Полюбоваться красочным пиротехническим шоу можно не только на Красной площади, но и из любой точки в пределах Садового кольца.

Смотрите трансляцию праздничного салюта 12 июня в 22:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.