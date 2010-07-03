Москва онлайн покажет открытие арт-пространства "Инстаулица"

Фото предоставлено организаторами. Автор – Евгений Волк

13 июля в творческом квартале "Новый Вернисаж" на Партизанской откроется "Инстаулица". Ежедневно посетители смогут делать огромное количество необычных фотографий на фоне десятков концептуальных декораций. Причем декорации периодически будут меняться, а в жизнь будут воплощаться самые смелые идеи современных художников. "Инстаулица" станет местом встречи режиссеров, фотографов, моделей, художников и любителей селфи. Тут будут проходить мастер-классы, лекции и творческие встречи. Автор концепции и арт-директор – Евгений Волк. Куратор "Инстаулицы" – Кирилл Мельчаков. "Новый Вернисаж" – проект команды FLACON-X.

Команда Москвы онлайн не может пропустить такое событие. Смотрите трансляцию экскурсии по арт-пространству 13 июля в 15:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.