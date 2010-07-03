Москва онлайн покажет экскурсию Игоря Куна по фестивалю сыра

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13-14 июля на ВДНХ пройдет XII фестиваль сыра. На одной площадке встретятся 20 талантливых сыроделов и фермеров со всей России. Гости смогут отведать более 50 видов сыра – от молодых до выдержанных, от классических до уникальных и авторских, от французских и итальянских до грузинских и адыгейских. А также в программе запланированы мастер-классы по приготовлению молодых сыров.

14 июля не пропустите экскурсию по фестивалю, которую специально для Москвы онлайн проведет популярный блогер, путешественник и дегустатор Игорь Кун.

Смотрите трансляцию 14 июля в 13:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.